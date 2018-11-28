Ученики школы на Уралмаше нарисовали плакаты на тему ЛГБТ

Любовь, по мнению некоторых школьников, должна быть свободной

в одной из екатеринбургских школ скандалом обернулся конкурс детских рисунков. Ученики, размышляя о толерантности, изобразили… однополые пары. Любовь, по мнению некоторых школьников, должна быть свободной, и в этом нет ничего предосудительного. Однако такая позиция возмутила родительскую общественность. Смелую инициативу школы активисты восприняли в штыки. Свою проверку провел даже аппарат уполномоченный по правам ребенка. И угрозы детской психике на конкурсе не нашел.

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Ученики школы на Уралмаше нарисовали плакаты на тему ЛГБТ