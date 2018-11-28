Трех малышей-лемуров встретили в аэропорту «Кольцово»

На Урале представители мадагаскарской фауны проездом

Чтобы отправить в рейс этих путешественников пришлось искать лайнер с температурными датчиками в багажном отсеке. Трех малышей-лемуров встретили в Екатеринбургском аэропорту «Кольцово». На Урале представители мадагаскарской фауны проездом. Они летят на новое место обитания — в читинский зоопарк из зоопарка чешского города Хлебы. В специальном транспортном вольере у них есть все для комфортного путешествия и даже запас специального корма. Но выдают его лемурам только на земле.

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Трех малышей-лемуров встретили в аэропорту «Кольцово»