Трех малышей-лемуров встретили в аэропорту «Кольцово»

Чтобы отправить в рейс этих путешественников пришлось искать лайнер с температурными датчиками в багажном отсеке. Трех малышей-лемуров встретили в Екатеринбургском аэропорту «Кольцово». На Урале представители мадагаскарской фауны проездом. Они летят на новое место обитания — в читинский зоопарк из зоопарка чешского города Хлебы. В специальном транспортном вольере у них есть все для комфортного путешествия и даже запас специального корма. Но выдают его лемурам только на земле.