Пенсионерка получила ожоги, переходя реку кипятка на Уралмаше

Река кипятка разлилась по Уралмашу. Там из-за лопнувшей трубы затопило улицу Ломоносова. Пытаясь перебраться с одного её берега на другой, прохожие рисковали здоровьем. Так, пенсионерка даже получила ожоги, провожая внуков в школу. Женщина провалилась в яму, вызволять ее пришлось прохожим, они же вызвали скорую. Медики диагностировали у бабушки ожоги нижних конечностей первой и второй степени и увезли её в больницу. К счастью, внучки не пострадали. Порыв случился около 11 часов утра, но последствия коммунальной аварии на Уралмаше наблюдают до сих пор. Энергетики уже извинились перед горожанами за неудобства: на время ремонта горячая вода в трубах немного остынет. Впрочем, причину ЧП пообещали устранить в кратчайшие сроки.