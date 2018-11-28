На форуме высотного строительства обсудят влияние архитектуры на жителей

Проблемы и задачи высотного строительства гости впервые будут разбирать не только в теории. Участники смогут осмотреть уникальные объекты уральской столицы. Например, Конгресс-Холл рядом с Экспо-центром, башню Исеть, Екатеринбург-Арену и клубный дом Эверест. В этом году форум 100+ пройдет с 5 по 7 декабря и будет посвящен новым технологиям. В частности, началу эпохи цифрового строительства. Участники планируют подробно обсудить вопрос реновации городских территорий, применение новейших систем при проектировании и обслуживании высоток. Выводы, к которым придут профессионалы, могут лечь в основу будущих законов — ведь форум давно считается статусной платформой. Об этом говорит и состав спикеров. На пленарное заседание должен приехать министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. Своим опытом поделятся и три десятка зарубежных экспертов.