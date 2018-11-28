Мэр Екатеринбурга протестировал новый низкопольный трамвай

Западное депо заканчивает испытания модели с индексом 71-415

Первый отечественный низкопольный трамвай сегодня показали главе города Александру Высокинскому. Западное депо заканчивает испытания модели с индексом 71-415. И возможно скоро новый трамвай мы увидим на улицах Екатеринбурга. И это будет не единственная новинка. Нижегородская фирма «Фобос-ТС», которая специализируется на глубокой модернизации чешских трамваев самой популярной «третьей» серии поставит в Екатеринбург четыре низкопольных вагона на базе всем знакомой и любимой «трешки».

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