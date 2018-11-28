Кто здесь бестолочь? Депутат Городской думы одним словом оскорбил всех журналистов

Теперь они требуют извинений от Александра Колесникова

За бестолочей ответит. Екатеринбуржские журналисты требуют извинений от местного депутата Александра Колесникова, который нелицеприятно отозвался о представителях прессы. Избранник назвал нас бестолковыми и предложил продавать информационные поводы гордумы за большие деньги. Это уже напоминает политический флешмоб. Чего только чиновники все мастей не наговорили екатеринбуржцам за последние месяцы. Тех, кто не следит за языком, не учит даже горький опыт предшественников, уволенных и пониженных в должности за необдуманные речи.

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