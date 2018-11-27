За избитого врача скорой помощи вступилась полиция

Против его обидчика возбудили уголовное дело

Какое наказание может грозить подозреваемому, станет понятно после полного обследования доктора. ЧП случилось полторы недели назад. Врач скорой, приехавший на вызов к беременной женщине, был избит ее мужем. Тому не понравилось, как медик проводил осмотр. Сам фельдшер утверждает, что работал по инструкции и, даже когда его били, пытался оказать пациентке помощь. Изучив материалы, правоохранители возбудили в отношении вспыльчивого супруга уголовное дело по статье Побои. Не исключено, что ее могут переквалифицировать на более тяжелую, если травмы медика будут признаны тяжелыми.

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