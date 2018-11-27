Вам письмо! Почтальон ищет владельцев посылок через интернет

При этом почтовый блогер умудряется сохранять тайну личных данных

Почтальон на Широкой речке разыскивает владельцев посылок через интернет. На специальной странице в социальной сети Екатерина сообщает адресатам, когда можно забрать заказ. При этом почтовый блогер умудряется сохранять тайну личных данных. За полгода в группу изобретательного почтальона вступило больше тысячи екатеринбуржцев. Ведь теперь до получателей стали доходить даже те посылки, которые отследить нельзя. Со временем и сам блог из информационного превратился в районную беседку.

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Вам письмо! Почтальон ищет владельцев посылок через интернет