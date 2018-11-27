В первоуральской квартире поселилась лиса

В семье первоуральцев поселилась — лиса. Золотом отливает не только шерсть Джесси. Содержание Патрикеевны — дорогое удовольствие. В специальном питомнике ее купили за 35 тысяч рублей. Однако, счастливые хозяева денег не считают. Говорят, всегда мечтали завести лису. Ведь она одна заменяет и собаку, и кошку — плутовка тоже любит гулять сама по себе.