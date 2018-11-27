Старая сказка на новый лад: в Музкомедии репетируют анонимный мюзикл «Колобок»

Как незнакомые друг с другом люди за 5 дней поставят спектакль

В Музкомедии сегодня начались репетиции анонимного мюзикла Колобок в режиме он-лайн. Незнакомые друг другу сценаристы, актёры и режиссёры создают экспериментальный спектакль, аналогов которому не было в мировой истории. Продвижение новых произведений в жанре музыкальной комедии — главная черта театра на протяжении вот уже 85-ти лет. Недаром свердловскую сцену советские и молодые авторы зачастую называют лабораторией.

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Старая сказка на новый лад: в Музкомедии репетируют анонимный мюзикл «Колобок»