Сотрудница ломбарда вынесла золото и драгоценности под гипнозом

Женщина неделю убеждала продавщицу, что на ней порча

В районе Южного автовокзала сотрудница ломбарда сегодня вынесла золото и драгоценности на несколько миллионов рублей. Содержимое сейфа она передала неизвестной женщине — говорит, под действием гипноза. По словам работницы, необычная посетительница появилась на пороге еще неделю назад. Она убеждала продавщицу в том, что на ней порча и её жизни угрожает опасность. Действовать нужно, не теряя времени. Записи видеонаблюдения необычной кражи теперь изучают полицейские.

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