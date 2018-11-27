Сбавь скорость: на Макаровском мосту установили камеры

Камеры заработают уже 1 декабря. И водители, нарушающие правила, начнут получать штрафы. В первую очередь, это касается ночных гонщиков — днем из-за пробок скорость трафика на мосту близка к нулю. В темное же время суток рулевые зачастую не обращают внимания на знаки, запрещающие быструю езду. А это вредит и без того шаткому сооружению. Реконструкция Макаровского моста должна завершиться осенью 2019го года. Перекрывать движение на нем рабочие больше не планируют, но ради безопасности горожан поток автомобилей искусственно уменьшают