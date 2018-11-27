Проект «Эрмитаж-Урал» не нашел подрядчика из-за необоснованно заниженной сметы

Депутаты обсуждали исполнение городского бюджета за этот год. Цифры вызвали массу вопросов — оказалось, что огромный объем средств так и не освоили. К примеру, деньги, заложенные на реновацию первой и восьмидесятой школы, потрачены лишь на 40%. Как рассказали в департаменте финансов, причина в позднем проведении торгов. Не освоенными также оказались 320 миллионов, выделенных на ремонт и оборудование для детской поликлиники на Декабристов, хотя здание простаивает уже не первый год. Но больше всего депутатов возмутило выполнение программы переселения из ветхого и аварийного жилья — в этом году на нее выделили 720 миллионов рублей, но чиновники не использовали ни рубля. Почему — обещают проверить профильные комиссии.