Проект «Эрмитаж-Урал» не нашел подрядчика из-за необоснованно заниженной сметы

Конкурс на строительство музея объявляли уже дважды

Депутаты обсуждали исполнение городского бюджета за этот год. Цифры вызвали массу вопросов — оказалось, что огромный объем средств так и не освоили. К примеру, деньги, заложенные на реновацию первой и восьмидесятой школы, потрачены лишь на 40%. Как рассказали в департаменте финансов, причина в позднем проведении торгов. Не освоенными также оказались 320 миллионов, выделенных на ремонт и оборудование для детской поликлиники на Декабристов, хотя здание простаивает уже не первый год. Но больше всего депутатов возмутило выполнение программы переселения из ветхого и аварийного жилья — в этом году на нее выделили 720 миллионов рублей, но чиновники не использовали ни рубля. Почему — обещают проверить профильные комиссии.

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