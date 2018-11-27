Неизвестные испортили экспериментальный знак на перекрёстке Щорса и 8 марта

Он разрешал поворачивать на красный сигнал светофора

Знак закрыли чёрным пакетом — и для надёжности залепили скотчем. В районной администрации заверили — это не конец эксперименту, а дело рук вандалов. Рабочие, выехавшие на место, за 5 минут вернули табличке прежний вид. Напомним, ее установили для борьбы с пробками. Тем, кто поворачивает с 8 марта в сторону Академического, всегда горит зеленый свет. В случае успеха пилотного проекта власти повесят такие знаки и на других перекрёстках, где нет пешеходного траффика, либо он незначительный.

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