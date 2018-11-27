Неизвестные испортили экспериментальный знак на перекрёстке Щорса и 8 марта

Знак закрыли чёрным пакетом — и для надёжности залепили скотчем. В районной администрации заверили — это не конец эксперименту, а дело рук вандалов. Рабочие, выехавшие на место, за 5 минут вернули табличке прежний вид. Напомним, ее установили для борьбы с пробками. Тем, кто поворачивает с 8 марта в сторону Академического, всегда горит зеленый свет. В случае успеха пилотного проекта власти повесят такие знаки и на других перекрёстках, где нет пешеходного траффика, либо он незначительный.