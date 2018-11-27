Лифт в многоэтажке на Вторчермете не доезжает до верхнего этажа

Уже год подъемник останавливается на этаж ниже

Дальше жильцам приходится идти пешком. И хотя путь в этаж кажется недолог, пенсионерам приходится непросто — до лестницы они идут в обход. Вот и получается, что ни подняться с первого, ни уехать со своего этажа жители не могут. На 9 пролете кнопки вышли из строя. Пользоваться лестницей жителям тоже не удобно. Как и во многих современных высотках, лифты и марши находятся в разных подъездах. Чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, на помощь отправился Городской дозор.

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Лифт в многоэтажке на Вторчермете не доезжает до верхнего этажа