Итоговая программа телеканала ЕТВ победила в финале ТЭФИ-регион

Передача «Сумма за неделю» обошла конкурентов из Москвы и Самары

Финал конкурса ТЭФИ-регион прошел в Самаре. За наградой на сцену поднялись автор и ведущий программы Владислав Горин и генеральный продюсер ЕТВ — Светлана Зенкова. Бронзовый Орфей — главная награда для всех телевизионщиков. Его телеканалу вручили за апрельский выпуск «Суммы за неделю». Тогда в итоговой программе обсуждали митинг на площади обороны, разрешение на сбор валежника и шансы Екатеринбурга на победу в Экспо-гонке. У телеканала ЕТВ это первая статуэтка, в прошлом году Сумма за неделю тоже вышла в финал, но тогда не смогла победить. Этот год оказался удачнее. За победу лауреаты поблагодарили редакцию и горожан.

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