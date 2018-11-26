Заживает, как на собаке. Пес-поводырь из Березовского идет на поправку

Барри, которого месяц назад сбила машина, снова гуляет с незрячим хозяином

О трогательной истории настоящей дружбы стало известно в конце октября. Слепой житель Березовского – инвалид первой группы Марс — объявил сбор средств на реабилитацию пса-поводыря, пострадавшего в аварии. Собака выбежала на дорогу и попала под колеса автомобиля. У лабрадора были вывихнуты два позвонка и сильно поврежден спинной мозг. Из-за этого Барри оказался наполовину парализованным. Владелец в беде друга не бросил — с помощью сердобольных горожан пытается поставить его на лапы. Большой шаг вперед — коляска, на которой пес вновь смог самостоятельно ходить.

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