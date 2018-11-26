В шаге от победы: Екатеринбург после проигрыша в гонке за ЭКСПО

Проигрыш стал, пожалуй, самым большим разочарованием 2018 года

Не помогли ни успех заявочных роликов в Каннах, ни обращение президента, ни креативные матрешки-послы. Всемирная выставка в 2025-м году пройдет в Осаке. Международное бюро выбрало японский город, несмотря на то, что раньше он уже принимал это событие. А вот уральская столица уже второй раз довольствуется вторым местом. В голосовании за ЭКСПО-2020 она, напомним, уступила Дубаю. Умный город на ВИЗе так и останется в планах. Однако, в заявочном комитете не делают из этого трагедии.

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