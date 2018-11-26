Тюменская компания через суд отстаивает право прибраться в уральской столице

Вывоз мусора в Екатеринбурге может подорожать. Размер тарифа будет зависеть от того, как закончится суд по итогам выборов регионального оператора. Тюменская компания «Рифей» оспаривает победу городской «Спецавтобазы». Впрочем, дело не только в справедливости. По мнению экспертов, так иногородние коммунальщики стремятся выйти на местный рынок. Подобная схема уже сработала в Северной и Западной зонах области.