Спасли праздник. В аэропорту Кольцово задержали 700 килограммов опасной красной икры

Деликатес отправили на экспертизу, которая выявила в икре плесень, дрожжи и золотистый стафилококк. Незаконный канал поставки выявили сотрудники ФСБ и Россельхознадзора. Икру контрабандисты перевозили в пластиковых контейнерах — с Камчатки в Москву, а уже оттуда в Екатеринбург. Где продукцию планировали реализовывать в магазинах. Перед новым годом это — ходовой товар. Который продают в среднем по 4 с половиной тысячи рублей за килограмм, так что поставщики могли заработать с партии больше трёх миллионов рублей.