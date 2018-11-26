Такое необычное занятие у мастерицы появилось благодаря знакомству с модельером Еленой Осиповой. Это случилось в инклюзивном театре, где актеры — люди с ограничениями по здоровью. Зося рассказала, что мечтает стать дизайнером одежды. Вместе модельеры открыли небольшую мастерскую. Над названием долго не думали — Diamond heart, Бриллиантовое сердце. Ведь здесь на мастер-классах для особых людей планируют искать и другие неогранённые алмазы в мире моды.
Особая красота. Девушка с ДЦП выпускает свою линию аксессуаров
Из-под рук 26-летней Зоси появляются шапки из верблюжьей шерсти
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