Особая красота. Девушка с ДЦП выпускает свою линию аксессуаров

Такое необычное занятие у мастерицы появилось благодаря знакомству с модельером Еленой Осиповой. Это случилось в инклюзивном театре, где актеры — люди с ограничениями по здоровью. Зося рассказала, что мечтает стать дизайнером одежды. Вместе модельеры открыли небольшую мастерскую. Над названием долго не думали — Diamond heart, Бриллиантовое сердце. Ведь здесь на мастер-классах для особых людей планируют искать и другие неогранённые алмазы в мире моды.