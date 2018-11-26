И все-таки — помогите. Семья пострадавших на Фурманова собирает средства на их лечение

Средства понадобятся и на оплату услуг адвоката

Малыша, сбитого лихачом на Фурманова, собираются вывести из искусственной комы. Ребенок успешно перенес две операции на мозге, но врачи по-прежнему не дают прогнозов о его выздоровлении. Поэтому отец мальчика объявил сбор денег на лечение его и мамы, тоже пострадавшей в аварии. Средства понадобятся и на оплату услуг адвоката. Напомним, в больнице двухлетний малыш и его мама оказались после того, как их на тротуаре сбила машина. Мальчик пока находится в медикаментозной коме. Его мама пришла в сознание, но до сих пор находится в реанимации, на аппарате искусственной вентиляции легких. Женщине пришлось удалить часть внутренних органов. Отец и муж пострадавших, который сначала отказывался от помощи неравнодушных, все же открыл сбор средств. Прежде всего, они нужны на юридическую поддержку — чтобы заставить горе-водителя заплатить за все. Водителя, наехавшего на троих пешеходов, подозревают в покушении на убийство. Как выяснилось, Владимир Пузырев был лишен прав из-за заболевания, но, тем не менее, сел за руль.

8 (950) 635-00-89

Карта Сбербанк

Павел Витальевич Норицын

Также в разделе Деньги

Отца-одиночку с двумя детьми выселяют из квартиры из-за долга по ипотеке
01.10.2018
Отца-одиночку с двумя детьми выселяют из квартиры из-за долга по ипотеке
Первые штрафы за неоплаченную парковку
12.10.2018
Первые штрафы за неоплаченную парковку
Мэр Краснотурьинска предложил урезать зарплаты бюджетников
09.11.2018
Мэр Краснотурьинска предложил урезать зарплаты бюджетников
Верните деньги! Еще один уральский банк лишился лицензии
25.10.2018
Верните деньги! Еще один уральский банк лишился лицензии
Вчера
И все-таки — помогите. Семья пострадавших на Фурманова собирает средства на их лечение