И все-таки — помогите. Семья пострадавших на Фурманова собирает средства на их лечение

Малыша, сбитого лихачом на Фурманова, собираются вывести из искусственной комы. Ребенок успешно перенес две операции на мозге, но врачи по-прежнему не дают прогнозов о его выздоровлении. Поэтому отец мальчика объявил сбор денег на лечение его и мамы, тоже пострадавшей в аварии. Средства понадобятся и на оплату услуг адвоката. Напомним, в больнице двухлетний малыш и его мама оказались после того, как их на тротуаре сбила машина. Мальчик пока находится в медикаментозной коме. Его мама пришла в сознание, но до сих пор находится в реанимации, на аппарате искусственной вентиляции легких. Женщине пришлось удалить часть внутренних органов. Отец и муж пострадавших, который сначала отказывался от помощи неравнодушных, все же открыл сбор средств. Прежде всего, они нужны на юридическую поддержку — чтобы заставить горе-водителя заплатить за все. Водителя, наехавшего на троих пешеходов, подозревают в покушении на убийство. Как выяснилось, Владимир Пузырев был лишен прав из-за заболевания, но, тем не менее, сел за руль.

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Павел Витальевич Норицын