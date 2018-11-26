Горожане смогут жаловаться на уборку снега на специальном портале

Это позволит квартальным инспекторам быстрее реагировать на претензии. Сейчас люди жалуются, в основном, на уборку снега. Зачастую осадки, собранные с дорог и тротуаров, остаются лежать у обочин, сужая проезжую часть. Поэтому в администрации планируют разработать новую систему очистки города. На эти цели в следующем году каждый район может дополнительно получить по 100 миллионов рублей. Пока благоустроители работают по старинке. В выходные последствия снегопадов устраняли 280 дорожных машин, грейдеров и самосвалов. На полигоны вывезли больше 3 тысяч тонн снега. И это хороший темп, отмечают в мэрии.