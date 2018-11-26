Дискотека начинается с вешалки: гардероб стал точкой преткновения для гостей концерта

Все потому, что приходить надо заранее. Многочасовыми танцами перед гардеробом закончился поход на вечеринку для сотен екатеринбуржцев. Некоторые из них провели в районе вешалки дворца игровых видов спорта большую часть концерта, несмотря на то, что заплатили за вход больше полутора тысяч рублей. Просто не хватило места всем, или властительницы крючков и бирок решили напомнить гостям, кто главный на этом празднике? Разбираться в причинах гардеробной нерасторопности отправился Городской Дозор.