Дискотека начинается с вешалки: гардероб стал точкой преткновения для гостей концерта

Многочасовыми танцами перед гардеробом закончился поход на вечеринку

Все потому, что приходить надо заранее. Многочасовыми танцами перед гардеробом закончился поход на вечеринку для сотен екатеринбуржцев. Некоторые из них провели в районе вешалки дворца игровых видов спорта большую часть концерта, несмотря на то, что заплатили за вход больше полутора тысяч рублей. Просто не хватило места всем, или властительницы крючков и бирок решили напомнить гостям, кто главный на этом празднике? Разбираться в причинах гардеробной нерасторопности отправился Городской Дозор.

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Дискотека начинается с вешалки: гардероб стал точкой преткновения для гостей концерта