В Екатеринбурге прошел финал соревнований по пожарно-прикладному спорту

Умение покорять высоту на скорость показывали школьники со всей области

Состязание для будущих спасателей. В Екатеринбурге прошел финал соревнований по пожарно-прикладному спорту. Умение покорять высоту на скорость показывали школьники со всей свердловской области. Среди участниц была и действующая чемпионка мира. Тагильчанке Алине Милосердовой не удалось повторить свой рекорд. Не хватило двух десятых секунды.

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