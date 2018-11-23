Состязание для будущих спасателей. В Екатеринбурге прошел финал соревнований по пожарно-прикладному спорту. Умение покорять высоту на скорость показывали школьники со всей свердловской области. Среди участниц была и действующая чемпионка мира. Тагильчанке Алине Милосердовой не удалось повторить свой рекорд. Не хватило двух десятых секунды.