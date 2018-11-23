В Екатеринбурге обсуждают планы на 300-летие

Идеи как его отметить, набрасывали на Медиафоруме

А сейчас о празднике, который будет с нами при любом раскладе. В Екатеринбурге сегодня обсуждали 300-летний юбилей уральской столицы. Идеи как его отметить, набрасывали на Медиафоруме, который проходит в городе. Бюджет празднования, конечно, не сопоставим с выставкой ЭКСПО, но это все равно огромные деньги. Их хватит и на метро, и на новые музеи и концертные залы.

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