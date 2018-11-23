Садовые пироманы: в Верх-Исетском районе сгорело 11 дач

Горячий снег. В садах под Екатеринбургом минувшей ночью было жарко. Огонь уничтожил больше десятка домов и надворных построек в четырех товариществах. В совпадения местные жители не верят, говорят, в округе объявился пироман. Дачный сезон завершен, поэтому многие домики стоят без присмотра. Этим и мог воспользоваться поджигатель, существование которого, правда, никто официально не подтверждает. Пожарные связи между ЧП пока не находят.