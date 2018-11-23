Екатеринбург в ожидании результатов голосования за столицу ЭКСПО-2025

В Париже выбирают столицу ЭКСПО 2025. В этом марафоне наш город соперничает с Баку и Осакой, и его шансы на победу достаточно высоки. Но решение — за Международным бюро выставок. Если проведение выставки доверят Екатеринбургу, здесь появится Умный город, где будут сосредоточены новейшие достижения науки и техники. Впрочем, и конкурентам есть, что предложить мировому сообществу.