Екатеринбург в ожидании результатов голосования за столицу ЭКСПО-2025

В этом марафоне наш город соперничает с Баку и Осакой

В Париже выбирают столицу ЭКСПО 2025. В этом марафоне наш город соперничает с Баку и Осакой, и его шансы на победу достаточно высоки. Но решение — за Международным бюро выставок. Если проведение выставки доверят Екатеринбургу, здесь появится Умный город, где будут сосредоточены новейшие достижения науки и техники. Впрочем, и конкурентам есть, что предложить мировому сообществу.

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