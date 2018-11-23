Домашний арест или СИЗО? Суд рассмотрел апелляцию водителя, сбившего трех человек

Водитель, сбивший троих пешеходов на Фурманова, не захотел ждать суда в следственном изоляторе. Владимир Пузырев просит перевести его под домашний арест. Возможно, это связано с состоянием его здоровья. Но объяснять что-либо журналистам не хотят ни его защитники, ни родные. Между тем, пострадавшие в аварии, которую спровоцировал Пузырев, до сих пор в больнице. Двухлетний ребенок сегодня перенес вторую операцию на мозге.