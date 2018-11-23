Водитель, сбивший троих пешеходов на Фурманова, не захотел ждать суда в следственном изоляторе. Владимир Пузырев просит перевести его под домашний арест. Возможно, это связано с состоянием его здоровья. Но объяснять
Домашний арест или СИЗО? Суд рассмотрел апелляцию водителя, сбившего трех человек
Объяснять что-либо журналистам не хотят ни его защитники, ни родные
Водитель, сбивший троих пешеходов на Фурманова, не захотел ждать суда в следственном изоляторе. Владимир Пузырев просит перевести его под домашний арест. Возможно, это связано с состоянием его здоровья. Но объяснять
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