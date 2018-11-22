Зимние забавы: после снегопада Екатеринбург встал в девятибальные пробки

А снег не знал и падал. Готовы ли коммунальщики к зиме, проверит свердловская прокуратура. По правилам, грейдеры и лопаты должны быть в боевой готовности уже месяц — с начала сезона уборки. Но всё ли в реальности так же хорошо, как на бумаге? Пока дорожная обстановка в Екатеринбурге напряженная. В часы пик городе собираются километровые пробки. В социальных сетях водители жалуются на нечищеные улицы, колею и накаты. А вот пешеходам метель оказала услугу — присыпала скользкие тротуары.