Контракт заключат на полгода с 1 января 2019. Охранники должны будут каждый день докладывать о результатах дежурства. Оградить полуразрушенное здание от посторонних глаз решились в целях безопасности. Ведь там часто случаются пожары, последний был этим летом, к тому же заброшенная больница привлекает экстремалов м бездомных. В прошлом году из здания планировали сделать школу, но чиновники не нашли финансирования. Да и попытки продать здание не увенчались успехом, покупатель не нашёлся даже после снижения цены.
Заброшенную больницу в Зелёной Роще берут под круглосуточную охрану
По задумке, посторонних пускать туда будут по специальному разрешению
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Заброшенную больницу в Зелёной Роще берут под круглосуточную охрану