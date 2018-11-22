Заброшенную больницу в Зелёной Роще берут под круглосуточную охрану

По задумке, посторонних пускать туда будут по специальному разрешению

Контракт заключат на полгода с 1 января 2019. Охранники должны будут каждый день докладывать о результатах дежурства. Оградить полуразрушенное здание от посторонних глаз решились в целях безопасности. Ведь там часто случаются пожары, последний был этим летом, к тому же заброшенная больница привлекает экстремалов м бездомных. В прошлом году из здания планировали сделать школу, но чиновники не нашли финансирования. Да и попытки продать здание не увенчались успехом, покупатель не нашёлся даже после снижения цены.

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Заброшенную больницу в Зелёной Роще берут под круглосуточную охрану