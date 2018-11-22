Ярмарка друзей: в Екатеринбурге будут раздавать домашних животных

В субботу 24 ноября горожане могут бесплатно выбрать себе питомца. Смотрины пройдут в торговом центре «Фан-Фан» в 12:00, где новых хозяев будут ждать два десятка усатых-полосатых. Зоозащитники встревожены: почему-то этой осенью передержки переполнены. Количество бездомных псов и котов выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. Эта передержка — настоящий кошкин дом, который сейчас буквально трещит по швам. Волонтеры жалуются, что осенью к ним на попечение попало гораздо больше бездомных животных, чем обычно. Чтобы пристроить кошек и собак в добрые руки, зоозащитники решили устроить смотрины. В субботу питомцев будут раздавать в торговом центре. Ведь через интернет друга выбрать сложно.