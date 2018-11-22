Возвращение к корням. В Екатеринбурге запускают масштабный генеалогический проект

В качестве экспериментальной площадки проекта Свердловскую область выбрали неспроста. На Урале хорошо сохранились архивные документы, по которым все желающие могут проследить историю своей семьи. Да и специалистов-родоведов в регионе немало. В рамках такого марафона пройдут лекции по генеалогии, для тех, кому интересно происхождение рода, подготовят конкретные схемы и пошаговые инструкции. Руководители проекта уверяют, что свердловчане смогу проводить самостоятельные исследования.