Возвращение к корням. В Екатеринбурге запускают масштабный генеалогический проект

Горожан, особенно молодежь, призывают изучать историю своего рода

В качестве экспериментальной площадки проекта Свердловскую область выбрали неспроста. На Урале хорошо сохранились архивные документы, по которым все желающие могут проследить историю своей семьи. Да и специалистов-родоведов в регионе немало. В рамках такого марафона пройдут лекции по генеалогии, для тех, кому интересно происхождение рода, подготовят конкретные схемы и пошаговые инструкции. Руководители проекта уверяют, что свердловчане смогу проводить самостоятельные исследования.

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Возвращение к корням. В Екатеринбурге запускают масштабный генеалогический проект