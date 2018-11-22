В Екатеринбурге сгорел магазин ритуальных принадлежностей

Вынести из огня удалось не все – часть похоронного бизнеса погибла

По словам хозяина дома, пожар начался между этажами. Сам он не исключает замыкание электропроводки. Еще до приезда пожарных работники магазина и жильцы успели выбежать на улицу, прихватив с собой несколько гробов. Благо, изделия никому не потребовались — в ЧП никто не пострадал. Несмотря на сложности, спасатели быстро потушили возгорание, и огонь не успел навредить соседним зданиям.

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В Екатеринбурге сгорел магазин ритуальных принадлежностей