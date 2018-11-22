Сказочке конец. К «Золушке» пришли, но не от принца с туфелькой, а следователи — с проверкой. Да и сама «Золушка» — не сказочная девица, а комбинат питания, который кормит 23 тысяч екатеринбургских школьников. Следственный комитет изъял и проверяет документы предприятия; уже возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководителей.
Негодная Золушка: на скандально известном комбинате питания идут обыски
Из-за обедов в столовых, которые обслуживает комбинат, пострадали больше 60 детей
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Негодная Золушка: на скандально известном комбинате питания идут обыски