ЭКСПО-матрешки приехали в Париж, чтобы поддержать Екатеринбург

Матрешки-путешественницы. Символы ЭКСПО в Екатеринбурге добрались до столицы Франции. Десять авторских красавиц прогулялись по улицам Парижа вместе со свердловской делегацией во главе с губернатором. Евгений Куйвашев уверен: матрешки принесут удачу России в борьбе за всемирную выставку. Десяток матрешек российские художники расписали в начале осени, чтобы отправить их в путешествие по миру. Красавицы уже посетили Барселону, Лондон, Дубай и Кейптаун, чтобы рассказать всей планете о заявке России. Нашу кандидатуру уже поддержали Мексика, Монголия, ЮАР, Чехия и Эквадор. А недавно с просьбой отдать голос за Екатеринбург к международному бюро выставок обратился и союз российских городов. Теперь дело за жюри. Уже завтра во Франции объявят, какой город станет столицей ЭКСПО-2025. Напомним, вместе с Екатеринбургом за право проведения выставки борются Осака и Баку