Дмитрий Лошагин пытается отсудить наследство убитой жены

Фотограф, признанный виновным в смерти супруги, подал иск

Дело начал рассматривать суд Нижнего Тагила. В иске Лошагин заявил, что часть наследства Юлии причитается ему. А именно — доля за иномарку, которыми владела фотомодель. После ее смерти это имущество переписали на родителей. Вот только юристы сомневаются, что суд удовлетворит просьбу фотографа. Ведь он по закону является недостойным наследником. Напомним, Дмитрий Лошагин уже три года отбывает наказание в колонии. Суд признал его виновным в убийстве жены и приговорил к 10 годам заключения. Ее обгоревшее тело летом 2013-го нашли на Старомоссковском тракте. Сам фотограф вину так и не признал.

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