В Кольцово возьмутся за таксистов, мешающих общественному транспорту

На проблему жители поселка пожаловались по горячей линии

По телефону с гражданами глава общается два раза в год — весной и осенью. Поэтому вопросы, как правило, касаются запуска тепла, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Есть жалобы и на злобу дня. Жители района пожаловались на свалки мусора во дворах, которые подолгу не вывозятся. Чиновник объяснил, что эта проблема сейчас решается на уровне региона. Но пока — посоветовал фиксировать кучи отходов и отправлять снимки в управляющую компанию и администрацию. Сегодня Роману Рудометову удалось ответить на десятки звонков. Впрочем, чтобы лично задать ему вопрос, не нужно ждать весны. Прямая линия — не единственный способ сообщить о проблеме.

Также в разделе Общество

Сборная ЭКСПО: в городе родилась последняя участница будущей команды детей
15.11.2018
Сборная ЭКСПО: в городе родилась последняя участница будущей команды детей
Экс-директор цирка Анатолий Марчевский ответил на претензии руководства
02.11.2018
Экс-директор цирка Анатолий Марчевский ответил на претензии руководства
Пятиклассница, сбежавшая из Истока, изрядно нахулиганила дома
07.11.2018
Пятиклассница, сбежавшая из Истока, изрядно нахулиганила дома
Главную маму города выбрали в столице Урала
14.11.2018
Главную маму города выбрали в столице Урала
Вчера
В Кольцово возьмутся за таксистов, мешающих общественному транспорту