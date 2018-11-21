В Кольцово возьмутся за таксистов, мешающих общественному транспорту

По телефону с гражданами глава общается два раза в год — весной и осенью. Поэтому вопросы, как правило, касаются запуска тепла, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Есть жалобы и на злобу дня. Жители района пожаловались на свалки мусора во дворах, которые подолгу не вывозятся. Чиновник объяснил, что эта проблема сейчас решается на уровне региона. Но пока — посоветовал фиксировать кучи отходов и отправлять снимки в управляющую компанию и администрацию. Сегодня Роману Рудометову удалось ответить на десятки звонков. Впрочем, чтобы лично задать ему вопрос, не нужно ждать весны. Прямая линия — не единственный способ сообщить о проблеме.