Суд присяжных созывают в районные суды

Вершить судьбы людей народные заседатели отныне могут не только в областном, но и в районных судах Екатеринбурга. Правда, новое правило не отменяет старых требований: присяжные должны подходить по возрасту, профессии и здоровью. О том, как мучительно судить человека непрофессионалу, нам известно разве что по кинолентам. Ведь суд присяжных созывают при рассмотрении особо тяжких случаев и только по просьбе самого обвиняемого. Их лица стараются прятать от журналистов — чтобы на решение ничто и никто не повлияли.