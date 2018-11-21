Суд присяжных созывают в районные суды

Раньше народных судей призывали только в областные суды

Вершить судьбы людей народные заседатели отныне могут не только в областном, но и в районных судах Екатеринбурга. Правда, новое правило не отменяет старых требований: присяжные должны подходить по возрасту, профессии и здоровью. О том, как мучительно судить человека непрофессионалу, нам известно разве что по кинолентам. Ведь суд присяжных созывают при рассмотрении особо тяжких случаев и только по просьбе самого обвиняемого. Их лица стараются прятать от журналистов — чтобы на решение ничто и никто не повлияли.

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Суд присяжных созывают в районные суды