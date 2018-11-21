Школьница стала заложницей рейсового автобуса

Девочку не выпускали из салона несколько остановок

Новый скандал с детским проездом в общественном транспорте. Контролеры отобрали у школьницы проездной и удерживали в автобусе даже после того, как ребенок оплатил проезд деньгами. В итоге, выйти заложнице пришлось значительно дальше своей остановки и еще раз оплатить проезд, чтобы вернуться. Руководство автопредприятия обвинило в случившемся родителей ребенка. А те уже написали ответную жалобу в прокуратуру и Роспотребнадзор.

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