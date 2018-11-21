Проект благоустройства Шарташского лесопарка не прошел экологическую экспертизу

О том, что парк нуждается в реконструкции, серьезно заговорили в прошлом году. Шарташ решили превратить в современное общественное пространство: благоустроить тротуары, построить велодорожки и установить скамейки. А на берегу озера оборудовать городской пляж. Этой весной новый директор парка взялся за работу. За сезон с территории с помощью волонтеров вывезли 170 тонн мусора, демонтировали рекламные щиты и растяжки, а также незаконные постройки и заборы. Реконструкцию же планируют начать в следующем году — после того, как проект одобрят.