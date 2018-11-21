Отменили инвалидность: уникальная операция вернула пенсионерку к жизни

Успеть за 360 минут. Врачи первой областной клинической больницы провели сложнейшую операцию по удалению тромба из головного мозга. От неминуемой гибели они спасли 68-ми летнюю пациентку из Полевского. Опасное новообразование пришлось в буквальном смысле запылесосить. Шланг этого микро-пылесоса завели через бедренную артерию. Через две недели пациентка уже встала на ноги.