Отменили инвалидность: уникальная операция вернула пенсионерку к жизни

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Опасное новообразование пришлось в буквальном смысле запылесосить

Успеть за 360 минут. Врачи первой областной клинической больницы провели сложнейшую операцию по удалению тромба из головного мозга. От неминуемой гибели они спасли 68-ми летнюю пациентку из Полевского. Опасное новообразование пришлось в буквальном смысле запылесосить. Шланг этого микро-пылесоса завели через бедренную артерию. Через две недели пациентка уже встала на ноги.

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