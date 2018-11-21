Когда беспорядок убивает: в Екатеринбурге сгорела квартира Плюшкина

С огнем на 5 этаже в итоге боролись, подогнав автолестницу. В квартире горел мусор — им квартира была забита под завязку. Пластик, бумага, объедки — из-за них заволокло дымом весь подъезд. После того, как пожарные справились с возгоранием, среди завалов обнаружили тело хозяина. По словам соседей, он жил один и, помимо склонности к собирательству, вредных привычек не имел. Сейчас дознаватели выясняют, почему случился пожар, а спасатели проливают мусор — чтобы не допустить повторного ЧП.