Фотоохота на парковках: как вычисляют нарушителей

Большинство автомобилистов пытаются соблюдать правила платных парковок

В следующим году появится до 2000 новых мест, где оставить авто можно будет только за деньги. Зато в ночное время с автомобилистов обещают не брать плату за паркинг. Между тем, в Администрации города подводят первые итоги, взымать штрафы с нарушителей начали с 3 октября. И законопослушные водители поспешили к паркоматам, но не тут то было. Справиться с системой удается не каждому.

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Фотоохота на парковках: как вычисляют нарушителей