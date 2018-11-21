Фестиваль «Инклюзив-арт» собрал особенных людей со всего мира

Начинающие актеры поставили даже Уильяма Шекспира

В Екатеринбурге идет международный фестиваль инклюзивного искусства. Театральные труппы, составленные из непрофессиональных артистов с различными ограничениями по здоровью, доказали, что на сцене для них нет практически никаких ограничений. Во дворце народного творчества сегодня прошел показ лучших постановок. И здесь все было по-настоящему.

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Фестиваль «Инклюзив-арт» собрал особенных людей со всего мира