Фестиваль «Инклюзив-арт» собрал особенных людей со всего мира

В Екатеринбурге идет международный фестиваль инклюзивного искусства. Театральные труппы, составленные из непрофессиональных артистов с различными ограничениями по здоровью, доказали, что на сцене для них нет практически никаких ограничений. Во дворце народного творчества сегодня прошел показ лучших постановок. И здесь все было по-настоящему .