Жители Калиновки взбудоражены рубкой лесопарка

Самые активные быстро выяснили, что это санитарная процедура

Ещё немного и вместо леса будет пустырь — жалуется Людмила Александровна. Пенсионерка часто гуляет в Калиновском лесопарке, но теперь сюда и заходить не хочет. Говорит: больно смотреть, как вырубают вековые деревья. Якобы сухие, а на деле вполне здоровые. Лес здесь рубят средь бела дня. Многочисленные свидетели рабочих не пугают, как и телекамера. Говорят: бояться им нечего, ведь вырубка ведется на законных основаниях.

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