Восьмиклассник устроил ЧП, играя батарейкой от электронной сигареты

Устройство задымилось, и ученикам и преподавателю пришлось выйти из класса

Каким образом опасное устройство попало в детские руки, педагоги теперь будут выяснять на встрече с родителями юного естествоиспытателя. Не исключено, что им придется возместить школе ущерб — следы горения остались на стуле и на линолеуме. Несмотря на сильное задымление, в классе почему-то не сработала противопожарная сигнализация. Приехавшие на место инспекторы никаких проблем не обнаружили. В городских пабликах появилась информация, что учеников вывели в коридор не сразу. Но эту информацию в школе не подтверждают.

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