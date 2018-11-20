Водителям запретят выезжать на трамвайные пути в центре города

На нескольких улицах повесят знаки, запрещающие езду по рельсам

На каких именно улицах появятся выделенные полосы для трамваев, чиновники не уточняют. Поясняют лишь, что выберут самые оживленные. Знак, запрещающий выезжать на пути, экспериментальный. Его действие наравне с другими разрешил национальный стандарт. Правда, временно — до ноября 2020 года. Сейчас в администрации думают, как будут отслеживать нарушителей. Не исключают, что придется оборудовать трамвайные линии видеокамерами.

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Водителям запретят выезжать на трамвайные пути в центре города