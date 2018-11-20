Водителям запретят выезжать на трамвайные пути в центре города

На каких именно улицах появятся выделенные полосы для трамваев, чиновники не уточняют. Поясняют лишь, что выберут самые оживленные. Знак, запрещающий выезжать на пути, экспериментальный. Его действие наравне с другими разрешил национальный стандарт. Правда, временно — до ноября 2020 года. Сейчас в администрации думают, как будут отслеживать нарушителей. Не исключают, что придется оборудовать трамвайные линии видеокамерами.