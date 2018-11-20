В Уральской столице настоящее паломничество чтецов Корана

На конкурс собрались священнослужители из России и соседних государств

Жюри оценивает не только подробное знание священного писания, но и красоту, мелодичность голоса чтеца, проникновенность, с которой духовное лицо читает главный в религии документ. В голове у чтеца не несколько строф и не пара страниц, а целая книга. Священная. Несколько десятков верующих доказывают, что они лучше всех умеют читать – Коран. Здесь почти все, как и на обычном конкурсе чтецов: судьи оценивают интонирование, тембр голоса и, конечно, память участников. Но самое главное — нужно передать стих на языке оригинала.

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