В Уральской столице настоящее паломничество чтецов Корана

Жюри оценивает не только подробное знание священного писания, но и красоту, мелодичность голоса чтеца, проникновенность, с которой духовное лицо читает главный в религии документ. В голове у чтеца не несколько строф и не пара страниц, а целая книга. Священная. Несколько десятков верующих доказывают, что они лучше всех умеют читать – Коран. Здесь почти все, как и на обычном конкурсе чтецов: судьи оценивают интонирование, тембр голоса и, конечно, память участников. Но самое главное — нужно передать стих на языке оригинала.