Совсем озверели: дикие животные выходят на улицы Екатеринбурга

Утки, белки и лисы выходят в город в поисках еды. Так, в Академическом детскую площадку облюбовала лиса. Рыжая плутовка бесстрашно исследовала двор на Академика Сахарова. В каменные джунгли животных влечет легкая добыча. На городских помойках лисы ищут объедки, а уткам и белкам угощение приносят сами горожане. Только вот протягивать руку помощи можно не всем голодающим, предупреждают зоологи.